Erste Fotos: So sehen Geldscheine mit König Charles III. aus

In Großbritannien stehen immer noch einige Änderungen bevor! Seit dem Tod der langjährigen Monarchin Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022 sitzt ihr Sohn König Charles III. (74) auf dem britischen Thron. Mit der neuen Regentschaft gingen auch zahlreiche Veränderungen einher – beispielsweise wurde bereits die Nationalhymne abgeändert. In Zukunft werden auch neue Banknoten mit einem Foto des Monarchen gedruckt: Jetzt gibt es endlich die ersten Bilder der neuen Geldscheine mit Charles!

Auf neuen Fotos, die jetzt unter anderem The Sun vorliegen, sind die neuen £5-, £10-, £20- und £50-Scheine zu sehen: Auf der rechten Seite der Banknoten ist jetzt anstelle eines Bildes der Queen ein Porträt von Charles abgedruckt, auf dem er mit ernster Miene in die Kamera blickt. "Dies ist ein bedeutender Moment, denn der König ist erst der zweite Monarch, der auf unseren Banknoten abgebildet ist", freute sich Andrew Bailey, der Gouverneur der Bank of England.

Die alten Geldscheine mit dem Porträt der Queen bleiben in Großbritannien aber auch weiterhin gültig – die Scheine mit dem Foto von Charles werden nämlich erst in rund einem Jahr in den Geldbeuteln des britischen Volks zu finden sein. "Die Menschen werden diese neuen Banknoten verwenden können, sobald sie ab 2024 in Umlauf kommen", erklärte der Bankier.

Anzeige

Instagram / theroyalfamily Porträt von Queen Elizabeth II. anlässlich des Platin-Jubiläums, 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de