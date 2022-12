Fans sicher: Boris Becker sieht nach Knast verändert aus!

Sieht man Boris Becker (55) seinen Gefängnisaufenthalt an? Der ehemalige Tennisprofi hatte sieben Monate lang wegen Insolvenzverschleppung in einem Londoner Gefängnis gesessen. Vergangene Woche kam er überraschend wieder auf freien Fuß. Heute Abend wird er in einer Sondersendung bei Sat.1 sein erstes Interview nach dem Knast geben. Nachdem Promiflash im Netz ein erstes Foto des Ex-Häftlings geteilt hatte, kam es nun zu einer Flut an Kommentaren bezüglich seines veränderten Aussehens!

Unter dem Instagram-Beitrag von Promiflash bekommt Boris gerade eine ordentliche Portion an Komplimenten ab. "Der Knast tat ihm wohl gut. Er sieht jetzt viel besser aus", tat ein User seine Meinung kund, während ein anderer anmerkte: "Auch dieses ständig hochrote Gesicht ist weg!" Noch ein Weiterer war ganz mitgenommen vom Erscheinungsbild des 55-Jährigen. Er schrieb: "Ich finde, er wirkt recht gezeichnet, die Inhaftierung hat deutliche Spuren hinterlassen und damit meine ich nicht den Gewichtsverlust."

Bild will bereits über erste TV-Ausschnitte von Boris' Interview Bescheid wissen. Demnach spreche er total offen über seine schweren Monate hinter Gittern. Des Weiteren gehe er auf den Umgang von Häftlingen und Wärtern ein. "Im Gefängnis bist du niemand. Du bist nur eine Nummer. Meine war A2923EV", soll er während des voraufgezeichneten Gespräches offenbart haben.

Anzeige

Getty Images Boris Becker, Dezember 2003

Anzeige

Getty Images Boris Becker im April 2022

Anzeige

Getty Images Boris Becker im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de