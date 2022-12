Hungrig ins Bett: Boris Becker hat im Knast Gewicht verloren

Boris Becker (55) musste im Gefängnis mit einer neuen Erfahrung umgehen. Gerade erst wurde die Tennislegende aus dem Londoner Gefängnis entlassen, in dem er seit sieben Monaten wegen Insolvenzverschleppung einsaß. Nun gab der Sportler Steven Gätjen (50) das erste TV-Interview und sprach über seine Zeit im Knast und sein neues Leben danach. Dabei ging es auch um sein verändertes Aussehen: Boris hat im Gefängnis viel abgenommen!

Im "Boris Becker Spezial" erzählte Boris, dass er mit 97 Kilo ins Gefängnis gegangen sei – dort habe er dann einiges an Gewicht verloren. Er sei zum ersten Mal in seinem Leben hungrig ins Bett gegangen: "Ich dachte, dass ich schon alles erlebt habe, aber das war neu". Doch nicht nur an Essen sei gespart worden – der Aufenthalt hatte auch positive Aspekte für die Gesundheit des Tennisspielers! Er trank keinen Alkohol und musste auch auf seine geliebten Zigarillos verzichten. "Meiner Gesundheit tat der Gefängnisaufenthalt sicherlich gut", erklärte Boris.

Er habe sich im Gefängnis aber nicht nur äußerlich verändert. "Es ist der gleiche Mensch, aber zwei verschiedene Leben", stellte Boris klar. Vor dem Gefängnis sei er nervös und unsicher gewesen aufgrund der Ungewissheit über seine Zukunft. "Danach etwas schlauer und demütiger", erklärte er.

"SAT.1 Spezial. Boris Becker" – am Dienstag, 20. Dezember 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Getty Images Boris Becker im April 2022

©SAT.1/Nadine Rupp Boris Becker in "SAT.1 Spezial. Boris Becker"

Getty Images Boris Becker, Ex-Tennisprofi

