Nach Gefängnis: Boris Becker will seine Familie vergrößern!

Wie sieht Boris Beckers (55) Zukunft aus? Gerade erst wurde die Tennislegende aus dem britischen Gefängnis entlassen, in der sie wegen Insolvenzverschleppung seit vergangenem Mai eingesessen hatte. Während der gesamten Haftzeit hat ihn seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro bestmöglich unterstützt, wie Boris im ersten TV-Interview in Freiheit immer wieder betonte. Und offenbar ist er sich mit seiner Liebsten ganz sicher: Boris plant nun Kinder mit Lilian!

Im "Sat.1 Spezial. Boris Becker" fragte ihn Steven Gätjen (50), wo er sich in Zukunft sieht– und darauf hatte Boris eine ganz klare Antwort! "Umringt von meinen Kindern. Ich hoffe, es kommen noch Weitere dazu", erklärte Boris. Er sei einfach ein Familienmensch, seine Kinder seien sein großer Antrieb. "Es ist die Liebe meines Lebens, es ist der Grund, warum ich alles tue. Ich hoffe, dass ich mit 65, 75 Jahren dann noch mehr habe", betonte der Sportler mit Tränen in den Augen. Lilian würde er für immer an seiner Seite sehen: "Ich hoffe, wir bleiben zusammen."

Boris hat bereits vier Kinder von drei verschiedenen Frauen. Mit seiner ersten Ehefrau Barbara Becker (56) bekam er die Söhne Noah (28) und Elias (23), einem sagenumwobenen Techtelmechtel mit seiner Affäre in der Besenkammer entstammt Tochter Anna (22). Mit Lilly Becker (46), mit der Boris aktuell noch verheiratet ist, hat er den zwölfjährigen Sohn Amadeus (12).

