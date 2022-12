TV-Produktionen oder Singen? Das macht Olly Murs lieber

Hat Olly Murs (38) die eine große Liebe? Der 38-Jährige meldete sich Anfang Dezember mit seinem ersten Album seit vier Jahren zurück. Zuvor trat der Sänger auch in einigen TV-Produktionen auf. 2015 moderierte Olly zusammen mit Caroline Flack (✝40) die britische Sendung X Factor. Seit 2018 tritt er außerdem als einer der vier Coaches in der Sendung The Voice UK auf. Aber was macht dem Star eigentlich mehr Spaß?

Im Interview mit Promiflash verriet der "Troublemaker"-Interpret jetzt, was seine große Leidenschaft ist. "Ich würde sagen, Musik. Das ist immer meine erste Liebe gewesen. Vor Leuten auftreten, das ist etwas, was ist wirklich über alles liebe. Das wird sich auch nicht ändern", stellte Olly klar. Dennoch: "Aber TV-Produktionen liebe ich auch, weil ich kann tanzen, singen, und ich liebe es, Songs zu singen. Im TV ist auch eine Menge sprechen und präsentieren dabei und sowas."

Diese Liebe könnte er auch bald unter Beweis stellen. Immerhin könnte Olly in naher Zukunft auf seiner eigenen Hochzeit singen. "Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich liebe es zu singen, ich liebe es aufzutreten. Ich denke wirklich, dass es da einen Moment geben könnte – abhängig davon, wie betrunken ich bin", verriet er.

Anzeige

Getty Images Olly Murs, Sänger

Anzeige

Getty Images Olly Murs, Sänger

Anzeige

Getty Images "Troblemaker"-Interpret Olly Murs im November 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de