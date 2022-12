Urteil gefällt: Harvey Weinstein für schuldig befunden!

Nun ist es Gewissheit: Harvey Weinstein (70) muss ins Gefängnis. Der ehemalige Filmproduzent musste sich seit Anfang Oktober vor einem Gericht wegen der Anschuldigungen von sexuellen Übergriffen in mehreren Fällen verantworten. Vier Frauen sagten aus, er habe sie zwischen den Jahren 2004 bis 2013 in verschiedenen Hotels in Beverly Hills genötigt. Nachdem die Beweisführung am 30. November abgeschlossen wurde, haben die Geschworenen nun ein Urteil gefällt: Harvey wurde für schuldig befunden.

Wie TMZ berichtet, wurde der 70-Jährige in drei von sieben Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Vergewaltigung, erzwungene orale Kopulation und eine weitere Anklage wegen sexuellen Fehlverhaltens. Ihm drohen jetzt bis zu 24 Jahre Gefängnis. Die endgültige Höhe der Strafe steht allerdings noch aus.

Das war nicht Harveys erste Verurteilung. Der langjährige Geschäftsführer der Produktionsfirmen Miramax verbüßt bereits eine 23-jährige Haftstrafe, nachdem er in einem anderen Fall in New York wegen Vergewaltigung verurteilt worden war. Die wollte der ehemalige Hollywood-Produzent allerdings nicht akzeptieren, weshalb seine Anwälte Berufung gegen die Entscheidung einlegten.

Getty Images Harvey Weinstein mit seinem Anwalt, Oktober 2022

Getty Images Harvey Weinstein vor einem New Yorker Gericht, 2020

Getty Images Harvey Weinstein, ehemaliger Filmproduzent

