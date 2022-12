Von J.Los Sohn akzeptiert? Ben Affleck genießt Zeit mit Max

Ben Affleck (50) genießt sein neues Patchwork-Leben in vollen Zügen! Der Schauspieler und die Pop-Ikone Jennifer Lopez (53) fanden nach erstmaliger Trennung im Jahr 2004 erneut zusammen. Beim zweiten Liebesanlauf hat das Paar sein Glück vor ungefähr fünf Monaten vor dem Traualtar besiegelt. Beide bringen Nachwuchs aus vorherigen Beziehungen mit – Ben drei Kids und J.Lo zwei. Sie scheinen nicht nur einander zu lieben, sondern auch die Kinder des jeweils anderen. Ben beweist jetzt: Patchwork kann er!

Der "Deep Water"-Darsteller wurde am 19. Dezember gemeinsam mit Jennifers 14-jährigem Sohn Max von Paparazzi abgelichtet. Das Duo verließ gerade ein Studio in Los Angeles. Beide waren sportlich, vor allem aber lässig gekleidet. Bei Betrachtung der Schnappschüsse entsteht der Eindruck, dass der Teenie den 50-Jährigen akzeptiert hat. Ben gibt seinem Stiefsohn auf den Fotos eine süße Umarmung und sogar einen kleinen Kuss.

Die gute Beziehung des 50-Jährigen zu den Söhnen seiner Ehefrau hatte eine Quelle bereits im Oktober gegenüber Hollywood Life bestätigt. Denn Ben soll sich viel um die Kinder der "On The Floor"-Interpretin gekümmert haben, während sie ihren neuen Sci-Fi-Film Atlas gedreht hat. "Ben hat sich wirklich um die Kinder gekümmert, hat sie dahin gefahren, wo sie hinmussten und ihnen bei den Hausaufgaben geholfen", will der Insider gewusst haben.

Anzeige

P&P / MEGA Jennifer Lopez und ihre Kinder mit Ben Affleck, September 2021

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige

Getty Images Ben Affleck im März 2020

Anzeige

Meint ihr, J.Lo versteht sich auch so gut mit Bens Kids? Na, bestimmt! Nee, eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de