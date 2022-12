Walentina Doronina macht ihrem Can eine Liebeserklärung!

Walentina Doronina (22) widmet ihrem Verlobten Can Kaplan große Worte! Die Reality-TV-Bekanntheit ist seit einigen Monaten mit dem Unternehmer zusammen. Regelmäßig zeigen sie, wie verliebt sie sind. Kurz nach Walentinas Promi Big Brother-Teilnahme wagte das Paar dann den nächsten Schritt: Der Beau stellte der Blondine vor laufender Kamera die Frage aller Fragen. Nun verlieh Walentina den Gefühlen für ihren Verlobten Ausdruck!

Auf Instagram postete die Influencerin ein gemeinsames Foto mit ihrem Schatz, auf dem sie sich verliebt an ihn schmiegt. In der Betitelung der Aufnahme verfasste Walentina berührende Zeilen: "Keiner kann uns trennen! Mein Leben würde ich für dich geben", schrieb sie und dekorierte ihren Text mit einem weißen Herz-Emoji.

Es dauerte nicht lange, bis Can auf die süße Liebeserklärung seiner Ehefrau in spe reagierte. "Und ich meins", schrieb der Muskelmann. Auch Walentinas Fans hinterließen viel Liebe in der Kommentarspalte des Beitrags. "So ein schönes Paar", schrieb unter anderem eine Followerin.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina

Anzeige

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doronina, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de