Boris Becker vergleicht den Knast-Aufenthalt mit einem Krieg

Gestern Abend war es endlich so weit: Boris Becker (55) packte über seine Zeit im Knast aus! Der ehemalige Tennisprofi war wegen Insolvenzverschleppung sieben Monate lang in einem Londoner Gefängnis eingesessen. Nachdem er aus der Haft entlassen und nach Deutschland abgeschoben wurde, gab er gestern Abend in einer Sondersendung bei Sat.1 ein exklusives Interview über die wohl härteste Zeit seines Lebens. Boris schockierte, denn: Er verglich den Knast mit dem Krieg!

Im Interview bei Boris Becker Spezial beschrieb der Ex-Häftling die Beziehung zu seinen ehemaligen Mitinsassen: "Ich glaube, dass ich mit einigen Häftlingen für immer verbunden bleiben werde" und führte dann einen kuriosen Vergleich auf: "Das hat so ein bisschen was, wie als wenn man zusammen im Krieg war." Schließlich habe man gemeinsam ums Überleben gekämpft. Das würde sie ein Leben lang zusammenschweißen.

Das öffentliche Interesse an dem Interview des Rotschopfs hatte weniger Zuschauer als erwartet vor den Fernseher gelockt. DWDL zufolge erreichte die 140 Minuten lange Sendung zur besten Sendezeit lediglich 1,55 Millionen Zuschauer. Der 55-Jährige landete mit seinem Interview sogar hinter eine Wiederholung von Joko & Klaas gegen ProSieben, In aller Freundschaft und Bares für Rares.

Boris Becker bei den 2019 Laureus World Sports Awards - Monaco - Alternative Views

Boris Becker, März 2013

Boris Becker bei dem Chain Of Hope Gala Ball - Red Carpet Arrivals, November 2018

