Christina Luft happy: Sie zieht jetzt zu Luca in die Schweiz

Christina Luft (32) ist ausgewandert! Im Juni machten die Let's Dance-Tänzerin und ihr Verlobter, der einstige DSDS-Sieger Luca Hänni (28), öffentlich, dass sie sich ein Haus in der Schweiz gekauft haben. Wann genau sie ihr Liebesnest beziehen wollten, haben sie bisher nicht verraten. Der Einzug scheint sich aber eine Weile hingezogen zu haben. Doch jetzt hat Christina endlich ihre Koffer gepackt und ihren Wohnort in Deutschland hinter sich gelassen!

Auf Instagram postete die 32-Jährige eine Reihe von Fotos, auf denen zu sehen ist, wie sie in einem Transporter auf einem Stapel Umzugskartons sitzt und fröhlich in die Kamera grinst. "Wenn du nichts änderst, ändert sich nichts. Tschüss Köln, hallo Schweiz", freute sich Christina in der Bildunterschrift. Wegen des Umzugs hat sie momentan aber auch alle Hände voll zu tun. "Wir haben nicht mal eine Minute, in der wir nicht was planen oder telefonieren", berichtete sie in ihrer Story.

Neben dem Umzug hält das Paar aber auch die Hochzeitsplanung auf Trab. Im April hatte Christina in einem Interview mit RTL verraten, dass vor allem Luca dafür zuständig sei: "Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe das tatsächlich mehr in Lucas Hände übertragen. [...] Er ist, was Hochzeit angeht, irgendwie mehr im Bilde als ich."

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und Christina Luft, "Let's Dance"-Stars

Instagram / christinaluft Christina Luft in Köln

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni im Juni 2022

