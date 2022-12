Mitleid? So reagieren Fans auf Boris Beckers Knast-Interview

Boris Becker (55) ist zurück auf dem TV-Bildschirm. Dieses Jahr wurde der Tennisstar von einem Londoner Gericht wegen Insolvenzverschleppung zu einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Doch der ehemalige Sportler wurde vorzeitig aus dem Knast entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Am Dienstagabend wurde ein großes Enthüllungsinterview mit Boris ausgestrahlt. Doch wie kam sein erster TV-Auftritt nach seiner Zeit in britischer Haft bei den Zuschauern an?

Im Gespräch mit Steven Gätjen (50) erzählte Boris von den Lektionen, die er während seiner Zeit hinter Gittern lernte, welche Freundschaften er schloss und welche Situationen lebensgefährlich für ihn waren. Bei Promiflash-Lesern kam das Interview überwiegend gut an. Sie waren nicht nur von dem Aussehen des 55-Jährigen positiv überrascht, sondern auch von seinen Worten. "Sehr interessantes und authentisches Interview mit einem offenen und sympathischen Bobbele", gab ein Instagram-User seine Meinung ab. Von insgesamt 1.120 Teilnehmern fanden es 1.032 und damit 92,1 Prozent in einer Promiflash-Umfrage [Stand: 21. Dezember, 9:30 Uhr] außerdem gut, dass Boris sogar etwas Positives aus seinem Gefängnisaufenthalt ziehen konnte.

Außerdem gefiel den Zuschauern, dass der Sohn von Noah Becker (28) sich während des Gesprächs so emotional zeigte. Andere hatten jedoch weniger Mitleid mit der Tennislegende. "Unglaublich, dass er schon frei ist. Er hätte die komplette Strafe absitzen müssen", ärgerte sich jemand auf Instagram. "Nun [....] erwarten ihn Gelder, die von so gut wie keinem von uns je verdient werden können, und obendrein wird Herr Becker noch bedauert, als wäre ihm größtes Unrecht geschehen", konnte ein anderer den medialen Hype um Boris nicht verstehen.

