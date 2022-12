Nie gezeigte Szenen: Kylie Jenner fand Kims Diamantohrringe

Kylie Jenner (25) packt jetzt aus, was wirklich passiert ist! Mit ihrer eigenen Show Keeping up with the Kardashians wurde der Kardashian-Jenner-Clan weltweit bekannt. Die begeisterten Fans werden sicherlich diese bekannte Szene nie vergessen: Während eines Schwimmausflugs auf Bora Bora verlor Kim (42) 2011 ihre Ohrringe im Wert von rund 71.000 Euro, woraufhin sie panisch reagierte. Die Zuschauer wurden daraufhin in dem Glauben gelassen, dass der Schmuck nicht mehr auftauchte – das stimmt allerdings gar nicht!

Ein virales Video auf Instagram sorgte jetzt für Aufklärung: Kylie fand bereits kurz darauf die verlorenen Ohrringe ihrer Schwester wieder! "Ich sah mich um und fand etwas Glänzendes. Ich bin den ganzen Weg hinuntergeschwommen, [...] habe es aufgehoben und es war die funkelnden Diamanten. [...] Ich habe die Ohrringe gefunden!", berichtete Kylie. Die Suche schien auch nicht allzu lange gedauert zu haben: "Ich habe sie buchstäblich in zwei Minuten gefunden", verriet die 25-Jährige abschließend.

Gegenüber People plauderte Kim aus, warum sie damals so hysterisch auf den Verlust des Schmucks reagiert hatte: "Seit Jahren kaufe ich mir zum Geburtstag ein Geburtstagsgeschenk, und diesmal hatte ich mir dieses Paar Diamantohrstecker gegönnt. [...] Ich hatte sie gerade erst bekommen und sie nicht versichert, und stellen Sie sich vor, wenn man etwas nicht versichert und es weg ist", schilderte die Ex von Kanye West (45).

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im September 2011

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian mit ihrer Halbschwester Kylie Jenner

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei den CFDA-Awards im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de