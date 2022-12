Süß! US-Präsident Joe Biden schreibt Ehefrau Jill Gedichte

Joe Biden (80) ist wohl ein großer Romantiker! Der Präsident der USA und seine Frau Jill Biden (71) gehen schon seit vielen Jahren Seite an Seite durchs Leben: Der Politiker und die Lehrerin haben sich im Juni 1977 das Jawort gegeben. Jetzt gewährten die beiden einen seltenen Einblick in ihre Beziehung – und die ist von viel Romantik geprägt: Joe schreibt seiner Jill in der Weihnachtszeit Jahr für Jahr ein Gedicht!

Im Rahmen der US-Fernsehsendung "The Drew Barrymore Show" besuchte die Schauspielerin Drew Barrymore (47) das Präsidentenpaar im Weißen Haus – und dabei berichtete Jill auch von Joes romantischen Weihnachtsgeschenken. "Er hat ein Buch, das er für mich gekauft hat. Und jedes Jahr schreibt er ein Gedicht", erzählte die 71-Jährige. Allgemein seien Joes Geschenke für seine Frau immer ein voller Erfolg. "Er bekommt das ziemlich gut hin", schwärmte die Lehrerin.

Joe macht seiner Jill aber wohl auch supergerne Geschenke, er ist nämlich total verliebt in seine Frau. "Jeder weiß, dass ich sie mehr liebe, als sie mich liebt", betonte das Staatsoberhaupt der USA. Jill sei für ihn nämlich nicht nur seine Ehefrau, sondern auch seine "beste Freundin".

