Unter Tränen: Boris Becker gibt erstes Interview nach Knast!

Boris Becker (55) ist wieder auf freiem Fuß und berichtet von seiner Knast-Erfahrung. Der einstige Profi-Tennisspieler erinnerte sich bei "SAT.1. Spezial. Boris Becker" an die wohl härteste Zeit seines Lebens zurück. So berichtete der Ex-Sportler nicht nur von dem emotionalen Abschied von seinen Liebsten, sondern auch von einer lebensbedrohlichen Begegnung im Gefängnis. "Ein Häftling wollte mich umbringen. [...] Der wollte mir an die Wäsche und hat mir verbal alles erklärt, was er mit mir machen wird", teilte der 55-Jährige im Interview mit. Doch etwas Gutes hatte die Zeit hinter Gittern für den vierfachen Vater: Das Verhältnis zu seinen Kindern ist besser denn je.

