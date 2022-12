Charles verkündet seine erste Geburtstagsparade als König!

König Charles III. (74) wird 2023 groß gefeiert! Mit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) ist im Herbst der Thronfolger zum Regenten des Vereinigten Königreichs ernannt worden. Wie üblich hat die Krönungszeremonie aber noch nicht stattgefunden – diese wird am 6. Mai 2023 stattfinden. Doch das ist nicht das einzige Großereignis zu seinen Ehren in diesem Jahr: Charles kündigte jetzt seine erste Geburtstagsparade alias Trooping the Colour an!

Obwohl die Queen im April Geburtstag hatte, wurden die Feierlichkeiten zu ihren Ehren immer im Juni abgehalten. People zitiert den Palast jetzt: Ihr Sohn, der im November Geburtstag hat, hält es ähnlich! Die erste Geburtstagsparade für König Charles III. wird am 17. Juni 2023 stattfinden – nur sechs Wochen nach seiner Krönung. Es soll wieder ein rauschendes Fest mit hunderten von Soldaten werden, die auf der Horse Guards Parade marschieren. Hinterher werden sicherlich auch wieder die Kampfjets über den Buckingham-Palast fliegen.

Trotz ihrer gesundheitlichen Probleme wohnte die Queen ihrer letzten Trooping-the-Colour-Parade bei – und schaute sich vom Balkon des Buckingham-Palastes aus das Geschehen an. Später stieß der Rest der britischen Royals dazu. Ihr Urenkel Prinz George (9) war mit seinen Grimassen damals der heimliche Star.

Anzeige

Getty Images König Charles im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images König Charles und seine Frau Camilla in Schottland im September 2022

Anzeige

Getty Images Die Royal Family im Juni 2022 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de