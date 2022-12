"Dreier": Robbie Williams' Frau Ayda redet über seine Sucht

Robbie Williams (48) kann einfach nicht ohne. Der Sänger hatte lange mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. Einem möglichen Rückfall will seine Frau Ayda Field (43) deshalb vorbeugen – und versteckt ihre Schmerzmittel deshalb hinter verschlossenen Türen. Seine Abhängigkeit von den Suchtmitteln hat der "Angels"-Interpet zwar inzwischen überwunden – es gibt allerdings eine andere Sache, von der Robbie einfach nicht die Finger lassen kann.

"Mein Mann schläft mit dem Computer", verriet Ayda mit einem Schmunzeln. "Er wiegt ihn wie eine Kuscheldecke. Das ist der Dreier, den wir haben. Ich, Rob und unser ledernes MacBook", fügte sie hinzu. "Es gibt Zeiten, in denen ich mich nachts auf den Computer gestürzt habe oder er ihn vom Bett geschnippt hat und es gab einen riesigen, lauten Knall und ich bin aufgesprungen", erzählte Ayda in ihrem Podcast "Postcards From The Edge" weiter.

Robbie begab sich 2007 in eine Reha-Klinik, nachdem er verschreibungspflichtige Medikamente und Drogen genommen hatte, die er erstmals nach seinem Ausstieg bei Take That im Jahr 1995 konsumierte. Später sagte er, er habe geglaubt, dass er süchtig nach Essen geworden sei, nachdem er im Jahr 2000 mit dem Alkohol aufgehört hatte.

