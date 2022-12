"Emotional": Bill Gates spricht über Enkelkind und Ehe-Aus

Bill Gates (67) wird zum Jahresende ungewohnt emotional. Vor rund eineinhalb Jahren gaben der Unternehmer und seine Frau Melinda Gates (58) das Ende ihrer Ehe bekannt. Die Geschäftsfrau soll allerdings wieder vergeben sein – und das sogar schon seit einigen Monaten. Bei dem neuen Mann an ihrer Seite soll es sich um den ehemaligen Reporter Jon Du Pre handeln. Bill geht allerdings im Moment alleine durchs Leben. Anlässlich zum Jahresende lässt er die letzten Monate und Jahre Revue passieren.

Eine besondere Nachricht hat Bills Perspektive verändert: "Aber ich habe vor kurzem begonnen, die Welt durch eine neue Linse zu betrachten – als meine ältere Tochter mir die unglaubliche Nachricht überbrachte, dass ich nächstes Jahr Großvater werde", schrieb er in seinem Blog "Gates Notes". Bills älteste Tochter Jennifer erwartet derzeit ihr erstes Kind mit Ehemann Nayel Nassar und gab die Frohe Botschaft an Thanksgiving bekannt. "Allein das Tippen dieses Satzes, 'Ich werde nächstes Jahr Großvater', macht mich emotional. Und der Gedanke gibt meiner Arbeit eine neue Dimension. Wenn ich an die Welt denke, in die mein Enkelkind hineingeboren wird, bin ich mehr denn je inspiriert, allen Kindern und Enkeln eine Chance zum Überleben und Gedeihen zu geben."

Dann äußerte er sich zu seinem eigenen Leben: "Aufgrund meiner Position bin ich von vielen dieser Nöte abgeschirmt. Aber auch ich habe in den letzten Jahren einige persönliche Tiefpunkte erlebt, darunter den Tod meines Vaters und das Ende meiner Ehe." Er dankte seinen Freunden und seiner Familie dafür, dass sie ihn in dieser schweren Zeit unterstützt haben. "Wohlhabend zu sein, macht mein Leben viel bequemer, aber nicht erfüllender. Dafür brauche ich Familie, Freunde und einen Job, bei dem ich an Dingen arbeite, die mir wichtig sind. Ich bin dankbar, dass ich alle drei habe", erklärte er.

Getty Images Bill Gates, August 2022

Getty Images Melinda und Bill Gates, April 2020

Getty Images Bill und Melinda Gates, Juli 2015

