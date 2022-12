Hilary Duff teilt romantischen Post zum dritten Hochzeitstag

Hilary Duff (35) schwärmt von ihrem Ehemann! Die US-amerikanische Schauspielerin wurde mit gerade einmal 13 Jahren durch ihre Rolle in der Teenie-Serie "Lizzie McGuire" zum gefeierten Superstar. Auch in der Liebe ging es für die heute 35-Jährige turbulent zu. Nach einigen Beziehungen und einer gescheiterten Ehe mit Mike Comrie (42) ist sie nun mit Matthew Koma verheiratet. Die beiden feierten vor Kurzem ihren dritten Hochzeitstag und zu diesem Anlass widmete Hilary ihrem Mann einen sehr romantischen Post.

Im Dezember 2019 gab sich das Paar nach dreijähriger Beziehung bei einer intimen Hochzeitszeremonie im eigenen Garten ihres Hauses in Los Angeles das Ja-Wort. Über Instagram teilte die Beauty nun eine Bilderstrecke, in der sie an die schöne Zeit mit ihrem Ehemann zurückblickt. Unter die Fotos schrieb sie: "Matthew. Ich liebe dich so sehr. Alles Gute zum dritten Jahr! [...] Unser Leben ist so erfüllt und ich bin über alle Maßen dankbar für den Mann, mit dem ich diesen ganzen Wahnsinn erleben darf."

Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Töchter – Banks und Mae. Zudem brachte Hilary ihren zehnjährigen Sohn Luca aus ihrer vorherigen Ehe mit in die Beziehung. Mit diesem spricht sie auch sehr offen über seinen Vater, wie sie vor einigen Monaten gegenüber dem Magazin Grazia verriet. "Ich erzähle ihm gerne, wie ich seinen Vater kennengelernt habe, von den guten Zeiten, die wir zusammen verbracht haben [...]."

Hilary Duff und Matthew Koma bei ihrer Hochzeit

Hilary Duff und Matthew Koma im Januar 2019

Matthew Koma und Hilary Duff im Februar 2022

