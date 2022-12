Kurz vor Geburt: Pietro Lombardi rastete wegen Laura aus

So hat Laura Maria Rypa (27) ihren Pietro Lombardi (30) noch nie erlebt! Das Paar freut sich zurzeit auf seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Während Lauras Schwangerschaft geben die beiden immer wieder Einblicke in ihr Leben – und teilen ihre Liebe mit ihren Followern. Auch aus den negativen Momenten machen die zwei kein Hehl: Jetzt berichtete Pietro von einem Moment, in dem er die Contenance verlor!

In ihrem gemeinsamen Podcast "On/Off" erzählten Pietro und Laura jetzt von einem Streit. "Wir haben einen Trockner und da gibt es einen Behälter, wo Wasser drin ist. Der wiegt, wenn er voll ist, drei, vier Kilo", erinnerte sich der Sänger. Als er seine Liebste mit dem Kanister in der Hand sah, sei ihm die Hutschnur gerissen: "Willst du mich verarschen? Was ist mit dir gerade los?" Laura hingegen habe das Behältnis gar nicht so schwer gefunden.

Aufgrund von Komplikationen in der Schwangerschaft darf Laura unter keinen Umständen schwer tragen. "Das ist mir scheißegal, ob das schwer ist oder nicht. Ruf mich und ich trag die Scheiße", machte Pietro seinen Standpunkt klar. Seine Verlobte schien das anders zu sehen – zwischen den beiden gab es für den Rest des Tages dicke Luft.

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Dezember 2022

