Leonardo DiCaprio und Victoria Lamas: Wohl "nicht zusammen"!

Was geht denn jetzt zwischen Leonardo DiCaprio (48) und Victoria Lamas? In den letzten Monaten kamen eigentlich immer wieder Gerüchte um eine Liebschaft zwischen dem Hollywood-Star und Topmodel Gigi Hadid (27) auf. Nun wurde Leo aber mit einer anderem Dame gesichtet. Die Schauspielerin und er wurden zuletzt gemeinsam in einem Auto gesehen, nachdem sie getrennt einen Club in Los Angeles verlassen hatten. Ein Insider verriet nun, was dahinter steckt.

Nachdem Leonardo und Victoria vergangenen Dienstagabend zusammen gesichtet wurden, kamen viele Spekulationen um einen heißen Flirt auf. Nun äußerte sich eine Quelle gegenüber Page Six zu den Liebesgerüchten und behauptete, dass die beiden "nicht zusammen sind". Er fügte hinzu: "Beide saßen (nicht nebeneinander) bei einem großen Gruppendinner."

Ob er und Gigi sich jedoch noch daten, bleibt weiterhin fraglich. Schon vor wenigen Wochen wurde der Schauspieler ohne das Topmodel an seiner Seite gesichtet. Auf Bildern die Page Six vorliegen, sieht man ihn in einem Club in Miami, umzingelt von vielen Models. Ein Insider behauptete: "Er unterhielt sich mit attraktiven Frauen an seinem Tisch."

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Instagram / victoriaalamas Victoria Lamas, Juni 2022

Getty Images Gigi Hadid, Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3, September 2021

