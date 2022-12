Alles aus mit Gigi? Leonardo DiCaprio datet Schauspielerin

Hat Leonardo DiCaprio (48) etwa schon wieder eine Neue? Der Schauspieler trennte sich im Sommer von seiner Freundin Camila Morrone (25). Das Paar war fünf Jahre zusammen gewesen. Wenig später wurden Gerüchte laut, dass der Titanic-Star das Topmodel Gigi Hadid (27) daten soll. Vor Kurzem wurde er dann aber mit zahlreichen Models beim Feiern gesichtet – nun genoss er Zweisamkeit mit einer anderen Frau. Handelt es sich dabei etwa um Leos neue Flamme?

Paparazzi lichteten den Frauenschwarm am Dienstag in Hollywood mit der Schauspielerin Victoria Lamas ab – auf den Fotos, die Mail Online vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden in lässigen Looks gemeinsam in ein Auto steigen. Die Stimmung schien währenddessen sehr ausgelassen zu sein: Leo und die 23-Jährige lachten herzlich und machten augenscheinlich eine Menge Witze.

Erst vor wenigen Monaten hatte ein Informant gegenüber People ausgeplaudert, dass es zwischen Leo und Gigi eigentlich ziemlich gut läuft. "Sie scheint sehr glücklich darüber zu sein, ihn zu daten. Gigi fühlt sich zu ihm hingezogen und er behandelt sie wirklich gut", hatte die Quelle verraten.

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3, September 2021

Anzeige

Instagram / victoriaalamas Victoria Lamas, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei der Premiere von "Don't Look Up"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de