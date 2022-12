"Sportmuffel": Danni Büchner verrät ihr Abnehmgeheimnis!

Bei Danni Büchner (44) purzeln die Pfunde! Bekannt wurde die 44-Jährige an der Seite von Schlagersänger Jens Büchner (✝49) bei Goodbye Deutschland. Seit dem Tod ihres Ehemannes vor vier Jahren hat es die fünffache Mama nicht immer leicht gehabt. In den sozialen Medien strahlt die Auswanderin nun regelrecht und was zudem auffällt: Sie hat in den letzten Monaten einige Pfunde verloren! Danni verrät jetzt ihr Abnehmgeheimnis!

„Ich habe einige Zeit auf meine Ernährung geachtet und habe ab und an zu viel Stress“, erklärt sie ihr verändertes Erscheinungsbild gegenüber der Bild. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin habe mehr Obst gegessen und viel Wasser getrunken sowie auf Süßes und Schweinefleisch verzichtet. "Meine größte Schwäche ist allerdings Brot, aber da verzichte ich zumindest abends drauf“, verrät Danni ihr Laster. So gesund sei ihr neuer Lebensstil jedoch gar nicht. "Ich bin nach wie vor der größte Sportmuffel. Ich versuche, bewusster zu essen, manchmal gibt es aber Tage, an denen ich kaum was esse", gibt der Reality-Star zu.

Doch was hat die geborene Düsseldorferin überhaupt zu ihrem veränderten Lifestyle gebracht? Zum Teil habe die schwierige Zeit nach dem Tod ihres Ehemannes dazu beigetragen. „Vier Jahre, in denen ich viel einstecken, aber vor allem meine innere Mitte wieder finden musste“, sagt Danni.

Daniela Büchner im Oktober 2022

Danni Büchner, 2022

Danni Büchner im November 2022

