Christkinder: Diese Promis haben an Heiligabend Geburtstag

Diese Prominenten werden doppelt beschenkt! Weihnachten steht endlich wieder vor der Tür. Während es einigen vor dem Fest der Liebe graut, können andere es kaum erwarten, das Haus festlich zu schmücken, Geschenke zu besorgen und ordentlich aufzutischen. Doch einige dürfen an Heiligabend nicht nur das Weihnachtsfest feiern, sondern auch ihren Geburtstag. Promiflash verrät euch, welche Stars an Heiligabend geboren wurden!

Aus deutscher Riege dürfen am 24. Dezember Reality-TV-Bekanntheit Jasmin Herren (43), Rapperin Nura (33) und Rapper Xatar (40) ihre Geburtstage feiern. Auch Comedian Felix Lobrecht (33) muss sich seinen Ehrentag mit dem Christkind teilen. Der Podcaster wird am 24. Dezember 34 Jahre alt. Doch welche internationalen Stars müssen zusehen, dass sie Weihnachten und ihre Geburtstage unter einen Hut bekommen?

One Direction-Sänger Louis Tomlinson (30) wird ebenfalls am 24. Dezember ein Jahr älter. Ob Ricky Martins (50) vier Kinder und sein Ehemann Jwan Yosef sich für den Sänger an seinem Ehrentag etwas ganz Besonderes einfallen lassen werden? Immerhin wird der Musiker an Heiligabend 51 Jahre alt. Auch Twilight-Schöpferin Stephenie Meyer (48) darf am 24. Dezember ihren Geburtstag unterm Weihnachtsbaum feiern.

Anzeige

Instagram / nura Nura in Berlin im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Anzeige

Getty Images Stephenie Meyer bei einer Filmvorführung von "Seelen" in NYC im März 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de