Diese Deko kommt den Royals nicht an den Weihnachtsbaum!

Die besinnlichen Festtage stehen vor der Tür – so auch in den Häusern und Palästen der britischen Königsfamilie. Ob an üppigen Lunch-Tafeln in großer Runde oder ruhige Familiendinner im Rahmen der engsten Mitglieder, die Royals kommen in der Weihnachtszeit gerne zusammen. Damit auch bei allen festliche Stimmung aufkommt, soll die königliche Familie viel Wert auf Weihnachtsdekoration legen. Ein ehemaliger Butler verriet nun, welche Ausschmückung den Royals jedoch nicht ins Haus kommt.

Grant Harrold, ein ehemaliger Butler des britischen Königshauses, sprach mit Mirror über die Weihnachtszeit im Hause Mountbatten-Windsor. Dabei plauderte der Ex-Mitarbeiter aus, dass vor allem König Charles III. (74) und seine Gattin Queen Consort Camilla (75) in Sachen Dekoration alles geben. Eine Sache gäbe es dabei jedoch strengstens zu beachten! "Übertreibt es niemals mit dem Lametta. Jeder mag Lametta, aber wenn man ein königliches Haus betritt, gibt es viel mehr Grünzeug, Kugeln und Lichter an den Bäumen. Kein Lametta", verriet er.

Für die Weihnachtstage gibt es bereits konkrete Pläne bei den Royals. Nach Angaben von Hello! wird die britische Königsfamilie an Heiligabend auf Schloss Windsor zusammenkommen – und das erste Fest ohne Queen Elizabeth II. (✝96) im engsten Kreise verbringen. Die darauffolgenden Tage soll die Familie dann in Sandringham einkehren.

Getty Images Königsgemahlin Camilla, König Charles III., Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinzessin Kate in der Westminster Abbey, 2022

Getty Images Die britische Königsfamilie in der Westminster Abbey im Dezember 2022

