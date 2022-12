Insider weiß: Bruce Willis freut sich auf sein Enkelkind!

Bruce Willis (67) wird bald zum ersten Mal Opa! Vor wenigen Tagen verkündete seine älteste Tochter Rumer (34), dass sie sich zusammen mit ihrem Partner Derek Richard Thomas auf ihr erstes Kind freut. Ihre Mutter Demi Moore (60) sowie ihre Schwestern Tallulah (28) und Scout (31) sind überglücklich über den Familienzuwachs und begleiten die Schwangere gerne zu Untersuchungen. Bruce hat sich noch nicht geäußert – er soll jedoch auch total happy sein!

Das erklärte eine der Familie nahestehende Quelle jetzt gegenüber People. "Er ist glücklich darüber, Großvater zu werden", so der Insider. "Bruce liebt es, eine große Familie zu haben. Sie verbringen alle Weihnachten zusammen", betonte er weiter. Der Schauspieler genieße es sehr, nicht mehr zu arbeiten und deswegen mehr Zeit für seine Ehefrau Emma Heming (44) und seine fünf Töchter zu haben: "Er mag es, mehr mit seinen Mädchen zusammen zu sein."

Bruce hatte in diesem Jahr verkündet, seine Schauspielkarriere zu beenden. Grund dafür sind seine gesundheitlichen Probleme: Er leidet an Aphasie, was seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Unter anderem soll der 67-Jährige deswegen auch mit Sprachstörungen zu kämpfen haben.

Instagram / demimoore Bruce Willis mit seiner ganzen Familie im Dezember 2022

Instagram / demimoore Rumer Willis, Scout Willis, Demi Moore und Tallulah Willis

Getty Images Emma Heming, Rumer Willis, Tallulah Willis, Bruce Willis und Scout Willis

