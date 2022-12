Kryptische Zeilen: Sam Abdul und Brett Oppenheim getrennt?

Die Hinweise verdichten sich: Sind Samantha Abdul (33) und Brett Oppenheim (45) etwa kein Paar mehr? Vor rund einer Woche irritierte die Ex-Bachelor-Kandidatin ihre Fans mit der Bitte um Dating-Tipps – was den Verdacht aufwarf, dass sie und der Selling Sunset-Star sich getrennt haben. Bisher äußerte sich keiner der beiden zu den Gerüchten. Doch jetzt legte Sam mit kryptischen Zeilen nach...

Auf Instagram veröffentlichte die Tätowiererin nun ein superheißes Selfie von sich: Die Beauty liegt hier im Bett, ist sexy gestylt und trägt obenrum nur einen BH. In der Bildunterschrift betonte sie: "Es ist okay, aus dem Leben eines Menschen zu verschwinden, wenn du das Gefühl hast, dass du dort nicht mehr hingehörst." Klingt ganz so, als hätte sie Brett verlassen!

Das sehen wohl auch ihre Fans so. Während Sam viele Komplimente für das verführerische Bild einheimste, finden sich unter dem Post auch ein paar Kommentare bezüglich ihrer Zeilen: "Sie meint hier bestimmt Brett", mutmaßte ein User. "Du bist besser ohne ihn dran", betonte ein anderer. Was glaubt ihr: Haben die zwei sich echt getrennt? Stimmt ab!

Samantha Abdul, Influencerin

Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Samantha Abdul, Influencerin

