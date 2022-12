Neues Foto: Königin Silvia von Schweden wird 79 Jahre alt

Schweden feiert heute seine Königin! Geboren wurde Königin Silvia (79) zwar in Heidelberg und ist auch teilweise in Deutschland aufgewachsen, doch seit der Heirat mit König Carl Gustaf (76) im Jahr 1976 gehört sie zu den schwedischen Royals. Acht Enkelkinder hat die dreifache Mutter inzwischen schon. Heute wird sie ihre gesamte Familie hochleben lassen, denn: Königin Silvia wird 79 Jahre alt!

Zu diesem Anlass veröffentlichte der schwedische Palast sogar ein neues Foto vom Geburtstagskind via Instagram. Darauf ist Silvia in einem schicken lilafarbenen Kleid und passendem Lippenstift zu sehen. In Schweden werden zum Ehrentag der Königin außerdem sämtliche Geschütze aufgefahren. In mehreren Städten werden in den Salutierstationen ihr zu Ehren 21 Kanonen abgefeuert.

Vor wenigen Tagen war Silvia sogar noch im deutschen TV zu sehen. Bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala legte sie einen eleganten Auftritt hin und wurde mit großer Wertschätzung von Johannes B. Kerner (58) begrüßt. "Es ist eine besondere Ehre, dass Sie heute Abend bei uns sind", hatte der Moderator betont.

MEGA König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden im Juli 2022

Getty Images Königin Silvia von Schweden in Stockholm im Mai 2022

Getty Images Johannes B. Kerner und Königin Silvia von Schweden, "Ein Herz für Kinder"-Gala

