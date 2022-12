TV-Lüge? Aleks Petrovics Vanessa war schon bei "Take Me Out"

Kann sich Vanessa Nwattu an diese Begegnung etwa nicht erinnern? Die Beauty sorgte in den vergangenen Wochen für eine Menge Schlagzeilen: Grund war ihre Teilnahme an dem Format Temptation Island V.I.P., wo sie im Laufe der Show mit Aleksandar Petrovic (31) anbandelte und mittlerweile auch zusammen ist. In einer der ersten Folge hatte die Verführerin behauptet, keine Erfahrungen im Reality-TV gesammelt zu haben. Doch das scheint gelogen zu sein!

Auf TikTok kursiert ein Clip, der eindeutig beweist: Die 22-Jährige hatte sehr wohl Berührungspunkte in der Fernsehlandschaft! Das Video zeigt Vanessa als Teilnehmerin der Datingshow Take Me Out. Dort schien sie ein Auge auf einen einstigen Love Island-Kandidaten geworfen zu haben, mit dem sie auf ein Date gegangen ist.

Unter dem Beitrag tummeln sich amüsante Kommentare, die Vanessas Aussage nicht vergessen haben. So schreibt eine Userin: "Ach, die ist das, ich wusste, ich kenne die." Auch die restliche Community erinnert sich an Vanessa: "Ich dachte mir schon, irgendwoher kam sie mir bekannt vor."

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de