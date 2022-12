UK-Star Charlotte Crosby ließ sich ihre Lipfiller entfernen!

Sie hat es wirklich getan! Geordie Shore-Star Charlotte Crosby (32) ist bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, wie der britischen Version von Ex on the Beach oder Celebrity Big Brother. Vor einigen Wochen wurden sie und ihr Freund Jake Ankers Eltern einer Tochter. Außerdem hatte die 32-Jährige vor Kurzem bekannt gegeben, dass sie sich von ihren Lipfillern verabschieden möchte. Die Reality-TV-Bekanntheit hat nun ihren Worten Taten folgen lassen und sich nach acht Jahren von ihren XXL-Lippen getrennt.

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte Charlotte nun ein Video, in dem ihre Fans sie bei diesem Eingriff begleiten können. Dabei gab sie zu, dass sie oft als "Forellen-Schmollmund" verspottet wurde, sogar von ihren eigenen Fans. Doch das soll nicht der Grund für ihre Entscheidung gewesen sein. Die frischgebackene Mutter betonte, dass sich "etwas in ihr verändert hat." Auch ihre Großmutter, die im November verstorben ist, hätte sich über diese Entscheidung gefreut, erzählte sie in ihrem Video: "Meine Oma hat meine Lippen gehasst, wenn sie wüsste, dass ich das machen lasse, würde sie vom Himmel aus lächeln."

Auf das Ergebnis reagierte sie jedoch zunächst ein wenig schockiert und betonte: "Ich bin nicht enttäuscht, ich bin wirklich nicht enttäuscht! Ich hätte nur warten sollen, bis die blauen Flecken verschwunden sind, um es euch zu zeigen [...]!" Einen Tag nach ihrem Eingriff veröffentlichte Charlotte ein Video via Instagram, in dem die Schwellung ihrer Lippen bereits etwas abgeschwächt war.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, TV-Bekanntheit

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, bekannt aus "Geordie Shore"

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba

