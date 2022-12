Verliebt? Jasmin Herren ist bereit für einen neuen Mann!

Wird es allmählich Zeit für eine neue Liebe? Im April letzten Jahres hat Jasmin Herren (43) ihren Ehemann Willi Herren (✝45) verloren. Das hat in ihrem Herzen eine große Lücke hinterlassen. Ist die Schlagersängerin nun endlich bereit, diese wieder zu füllen? Schon vor einigen Monaten hat sie angedeutet, endlich wieder nach vorne blicken zu wollen. Nun wäre Jasmin bereit für einen neuen Partner an ihrer Seite!

Einen neuen Mann in ihrem Leben gibt es derzeit noch nicht, wie die 43-Jährige in ihrer Story auf Instagram verrät. Das bedeute jedoch nicht, dass die geborene Düsseldorferin einer neuen Liebe abgeneigt sei. Im Gegenteil! "Dennoch könnte da ruhig irgendwann mal einer kommen", gibt sie zu. Sie brauche jedoch nicht unbedingt einen Partner an ihrer Seite, um glücklich zu sein.

Steckt hinter ihrem Post womöglich mehr? Jasmin lässt ihre Fans nämlich abstimmen, ob sie denn verliebt wirke. Mit "Cuff It" von Beyoncé (41) im Hintergrund zwinkert die Sängerin verschwörerisch in die Kamera. Doch ihre Follower sind sich zu knapp 70 Prozent sicher: "Quatsch, Jasmin ist nicht verliebt".

Instagram / jasminherren Jasmin Herren, 2022

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

ActionPress Jasmin Herren, Sängerin

Glaubt ihr, dass Jasmin im neuen Jahr eine neue Liebe findet? Ja, bestimmt! Ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



