Die schönsten Momente von Prinzessin Beatrice und Edoardo

Prinzessin Beatrice (34) und Edoardo Mapelli Mozzi (39) legten einen glamourösen Auftritt nach dem anderen hin! Die beiden kamen im Oktober 2018 zusammen – am 17. Juli 2020 gab sich das Paar das Jawort. Ein Jahr später konnten sich die beiden über ein neues Familienmitglied freuen: Am 18. September 2021 kam ihre Tochter Sienna zur Welt. Bereits zu Beginn ihrer Beziehung nahmen sie viele öffentliche Termine wahr. Promiflash fasst die schönsten Momente von Beatrice und ihrem Liebsten zusammen.

Ihren ersten öffentlichen Termin hatten sie bei der Gala der National Portrait Gallery im März 2019. Im Mai sah man das Pärchen gemeinsam bei einer Hochzeit in der St. George's Chapel in Windsor. Noch im selben Jahr stellte Edoardo Beatrice die Frage aller Fragen und die Turteltauben machten ihre Verlobung öffentlich. In den darauffolgenden Jahren konnten sich die Royal-Fans über mehrere Auftritte der beiden freuen: Im Mai 2022 besuchten Beatrice und Edoardo die Chelsea Flower Show in London, bei der sie sich bestens amüsierten.

Auch nach der Geburt ihres Nachwuchses ließen sie nicht lange auf sich warten und besuchten ein Event. Auf den Paparazzi-Aufnahmen, die People vorliegen, sah man Beatrice und Edoardo bei der jährlichen Kunstmesse "Frieze London Art Fair" im Londoner Regent's Park. Die beiden wirkten gut gelaunt und posierten für die Fotografen.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo Mapelli Mozzi bei der Gala der National Portrait Gallery

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei der Chelsea Flower Show in London

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einem Weihnachtsgottesdienst, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de