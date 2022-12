"Ein bisschen Bammel": So feiert Sara Kulka Weihnachten

Wie wird Weihnachten im Hause Kulka verbracht? Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel ist Sara Kulka (32) eine erfolgreiche Influencerin. Aber auch privat hat sich einiges bei ihr getan: In den vergangenen Jahren bekam sie ihre zwei Töchter Matilda und Annabell. So gewährt sie ihren Fans täglich Einblicke in ihr Leben mit ihren Kids. Nun steht für die kleine Familie Weihnachten vor der Tür – gegenüber Promiflash verriet Sara jetzt, wie sie die Feiertage verbringen wird.

Im Promiflash-Interview machte die 32-Jährige deutlich, dass sie sich auf Weihnachten freut. Dennoch habe sie "ein bisschen Bammel" – den zweiten Weihnachtsfeiertag verbringt nämlich die gesamte Familie bei ihr: "Es wird ein schönes Fest – auch wenn es eine kleine Herausforderung ist. Aber meine Mama ist da und sie übernimmt hauptsächlich das Kochen", verriet Sara. Zu essen soll es neben polnischen Spezialitäten auch deutsche Klassiker wie Gans geben.

Auf die Frage, ob Sara Traditionen für die Weihnachtsfeiertage hat, antwortete sie im Promiflash-Interview: “Ich habe eine Tradition aus Polen mitgenommen: An den drei Weihnachtsfeiertagen decken wir am Tisch immer einen Teller mehr, falls jemand kommen sollte, der Weihnachten alleine ist." Außerdem glauben ihre Töchter noch an den Weihnachtsmann: "Deswegen liegen immer Weihnachtsgeschenke unter dem Baum. Und ich versuche auch immer Fußspuren mit Fake-Schnee zu faken."

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihre Mutter im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de