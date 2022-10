Tochter Annabell findet: Sara Kulka hat "hängende Brüste"

Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Sara Kulka (32) genießt ihren Alltag als zweifache Mama in vollen Zügen: In den sozialen Medien gewährt sie ihren Fans Tag für Tag Einblicke in ihr Leben mit ihren zwei Töchtern Matilda und Annabell. Doch ab und an muss sich die Influencerin von ihren Kids auch mal wieder kleine Neckereien anhören: Ihre Tochter Annabell findet zum Beispiel, dass Sara Hängebrüste hat!

"Mein Kind Annabell fragt mich, ob sie auch mal so hängende Brüste bekommt wie ich", berichtete Sara jetzt mit skeptischem Blick in ihrer Instagram-Story. Das Model habe seiner Tochter dann erklärt, dass das in der Zukunft schon durchaus sein kann, jedoch nicht sein muss. "Daraufhin hat sie gesagt, sie würde sich freuen, denn sie findet meine hängenden Brüste schön", erzählte die Zweifach-Mama weiter.

Aber auch Sara selbst rutschen im Alltag ab und an mal ungünstige Kommentare raus. "Ich bin einfach so verpeilt und nehme jedes Fettnäpfchen mit", lachte die ehemalige GNTM-Kandidatin auf der Fotoplattform und verdeutlichte zudem: "Verpeilt, verpeilter, ich."

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren beiden Kindern, April 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Juni 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

