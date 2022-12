Me Time: Jana Schölermann trägt die Haare nun (schön) kurz!

Jana Julie Schölermann (35) nimmt sich Zeit für sich! Die Frau an der Seite von The Voice of Germany-Moderator Thore Schölermann (38) ist Ende letzten Jahres zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem dreht sich das Leben des Paares, das bereits seit mehr als zwölf Jahren gemeinsam durchs Leben geht, hauptsächlich um Töchterchen IIvi. Wie Jana jetzt zeigt, schafft sie es aber auch als Vollzeit-Mutter, sich ab und an mal eine Beauty-Auszeit zu gönnen!

Auf Instagram teilt die Schauspielerin nun ein Reel, in dem sie einen Vorher-Nachher-Vergleich ihrer Frisur zeigt. "Schnipp schnapp, Haare ab. Ja, ich hab's getan: Das erste Mal in meinem Leben kürzere Haare", schreibt die 35-Jährige dazu überglücklich über ihre Typveränderung. Ihren Fans scheint die neue Frisur zu gefallen. "Ich liebe es", schreibt ein User, während ein anderer von Janas Mut begeistert ist: "Das sieht super aus. Man muss es sich einfach mal trauen."

Anfang Dezember konnten Jana und Thore auch ein kleines bisschen Zweisamkeit als Paar genießen. Auf Instagram veröffentlichte sie einen Schnappschuss der beiden im Stadion während eines Eishockeyspiels. "Hat richtig gutgetan, auch mal wieder etwas Zeit als Paar zu verbringen. Auch wenn uns dann die Sehnsucht gepackt hat und wir lieber daheim auf dem Sofa den Abend mit dem Babyfon in der Hand ausklingen lassen wollten", gab sie ehrlich zu.

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann im Dezember 2022 kurz vor ihrem Frisörbesuch

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann bei einer Date Night ohne Kind

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann mit ihrem Kind im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de