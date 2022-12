Mike Heiter geht es nach der Trennung von Laura nicht gut!

Mike Heiter (30) hat es gerade nicht leicht! Ende November gaben der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer und die "We Love Sölden"-Bekanntheit Laura Morante (32) nach rund zwei Jahren Beziehung ganz plötzlich ihre Trennung bekannt. Im Promiflash-Interview stellte der Hottie danach klar, dass er derjenige war, der letztendlich den Schlussstrich gezogen habe. Trotzdem scheint Mike das Liebes-Aus aber ziemlich zu schaffen zu machen....

Bei einer Instagram-Fragerunde ließ der 30-Jährige jetzt durchblicken, dass es ihm aktuell nicht wirklich gut geht. "Es ist immer tagesabhängig", meinte Mike. Doch nicht nur das Liebes-Aus scheint ihm aktuell sehr zu schaffen zu machen. "Irgendwie läuft in meinem Leben sehr viel nicht so, wie ich es gerne hätte", gab er in dem Q&A ganz ehrlich zu.

Mike wolle die Trennung aber nicht einfach verdrängen, sondern wirklich verarbeiten. "Ich bin ein Typ, der sich den Emotionen stellt und nicht versucht, davor zu flüchten", erklärte er seine Haltung und fügte hinzu: "Der Rest mit ablenken und alles ist nur eine Verschiebung der Verarbeitung. Daher verbringe ich Zeit alleine mit mir und stelle mich meinen Emotionen."

Mike Heiter, Reality-TV-Star

Laura Morante, Influencerin

Mike Heiter, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2021

