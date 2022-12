Vor Haftentlassung: Boris Becker dankt seinen Mitinsassen

So bedankt sich Boris Becker (55) bei seinen Knastkollegen. Siebeneinhalb Monate saß der sechsmalige Gewinner des Grand-Slam-Turnieres wegen Insolvenzverschleppung im Gefängnis. Vor einigen Tagen wurde der 55-Jährige jedoch frühzeitig entlassen und wieder nach Deutschland gebracht. In einem emotionalen Interview verriet der ehemalige Tennisstar sogar, dass er im Knast mit dem Tod bedroht wurde. Beschützt wurde er in der Situation von einem anderen Häftling – und dem dankte Boris bei seinem Abschied in einem Brief.

Der Tennisstar hat laut Bild an der Pinnwand des Gefängnis-Fitnessraumes einen Zettel hinterlassen – mit einem handschriftlichen Danke auf Englisch an seine Mithäftlinge: "Meine besten Grüße an mein 'Zuhause' zwischen Mai und Dezember 2022! Ihr habt mich mit Respekt und Würde behandelt (die meiste Zeit). Prost! Boris Becker. Dies ist für 'meinen Flügel' in Patterson."

Boris musste auch seinen 55. Geburtstag hinter Gittern verbringen. Doch seine Knastkumpels feierten den Tennisspieler so gut es eben ging. "Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Aber sie haben drei unterschiedliche Kuchen bekommen. Das habe ich nicht mal in Freiheit bekommen", schwärmte er.

Getty Images Boris Becker während eines Match in Wimbledon 1987

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

