Weihnachtsgeschenk für Tom: Heidi Klum verpackt sich selbst!

Darüber freut sich ihr Liebster bestimmt! Seit drei Jahren sind Topmodel Heidi Klum (49) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (33) nun schon miteinander verheiratet. Wie glücklich die beiden zusammen sind, zeigt die Blondine auch immer wieder gerne im Netz. Auch zur Weihnachtszeit füttert die Model-Mama ihre Follower mit Einblicken in ihr Privatleben. Doch was schenkt man seinem Partner, der offenbar glücklicher nicht sein kann? Heidi verpackt sich für Tom einfach selbst als Geschenk!

In einem Clip auf Instagram zeigt die 49-Jährige ihren Fans, wie sie dieses Jahr ihre Geschenke einpackt. Für ihren Liebsten packt sie sich kurzerhand selbst sein! In dem Video ist zu sehen, wie Heidi auf ausgebreitetem Geschenkpapier liegt und sich darin einrollt. "Ich verpacke nur gerade die Geschenke für meinen Ehemann", schreibt sie dazu. Besagter Ehemann steht jedoch direkt hinter ihr und schmückt seelenruhig einen Weihnachtsbaum! An ihrer Geheimnistuerei muss das Model wohl noch etwas feilen.

Erst vor ein paar Tagen hat die Patchworkfamilie bewiesen, wie viel Spaß sie in der Weihnachtszeit hat. Denn sie reisten gemeinsam ins Disneyland! "Der glücklichste Ort auf Erden!", schrieb die vierfache Mama zu der Bilderstrecke, die sie gepostet hat. Auch Schwager Bill Kaulitz (33) durfte bei dem Familienausflug natürlich nicht fehlen!

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, 2022

