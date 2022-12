56 Jahre Ehe: Dolly Parton verrät ihr Beziehungsgeheimnis

Dolly Parton (76) und ihr Ehemann Carl Dean schweben noch immer auf Wolke sieben. Bereits seit 1964 gehen die Musikerin und der Geschäftsmann bereits gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt hatten sie sich damals in einem Waschsalon. Zwei Jahre danach gaben sich die beiden das Jawort. Auch 56 Jahre später scheinen die "9 To 5"-Interpretin und ihr Liebster noch glücklich miteinander zu sein. Doch was ist eigentlich Dollys Ehe-Geheimnis?

"Wir haben beide einen schrägen Sinn für Humor. Und ich denke, dass Humor, ehrlich gesagt, eines der besten Dinge ist, wenn man verheiratet ist", plauderte die 76-Jährige im Interview mit ET Canada aus. Dieser Umgang helfe ihnen auch bei Problemen. "Wenn man einen ausgezeichneten Sinn für Humor hat, wenn man etwas sagt, das man nicht zurücknehmen kann, findet man normalerweise einen verrückten Weg, um da wieder herauszukommen", betonte die Sängerin.

Auch sie und Carl hatten Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung. Streit gebe es hingegen kaum. "Wir hatten noch nie schlimme Auseinandersetzungen, bei denen wir uns gegenseitig schlimme Dinge gesagt haben, die wir zurücknehmen mussten", stellte die "Jolene"-Interpretin klar.

Anzeige

Getty Images Dolly Parton, Musikerin

Anzeige

Getty Images Dolly Parton im November 2019

Anzeige

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de