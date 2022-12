Eltern gestorben: Shania Twain musste für Geschwister sorgen

Shania Twain (57) spricht über ein schwieriges Kapitel in ihrem Leben. Inzwischen gilt die Sängerin als wahre Country-Legende. Sogar Musikgrößen wie Adele Adkins (34) sind große Fans der Künstlerin. In den vergangenen Monaten machten der "Queen of Country Pop" jedoch gesundheitliche Probleme zu schaffen. Auch in jungen Jahren hatte sie schon schwer zu kämpfen: Nach dem frühen Tod ihrer Eltern musste sich Shania um ihre jüngeren Geschwister kümmern.

Als Shania gerade mal 22 Jahre alt war, kamen ihre Mutter und ihr Stiefvater bei einem Autounfall ums Leben. Nach dem Schicksalsschlag musste sie für ihre drei jüngeren Geschwister da sein. Um für sie aufzukommen, trat die Musikerin in einem Resort auf. "Es war wie: 'Das ist alles, was ich kann. Ich muss die Kinder unterstützen.' Das hat mich motiviert und furchtlos gemacht, denn wenn man keine andere Wahl hat, muss man sich durchsetzen – und genau das habe ich getan", erzählte die heute 57-Jährige im Interview mit People. Ab dieser schweren Phase ging es in ihrer Karriere steil bergauf.

2008 musste Shania dann aber den nächsten privaten Rückschlag verkraften. Nach rund 15 Jahren Ehe trennte sie sich von ihrem Mann Robert Mutt, weil dieser sie mit einer guten Freundin von ihr betrogen hatte. "Es war eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben", räumte die Kanadierin ein. Damals habe sie sich aber auf die Erziehung ihres Sohnes konzentriert.

Getty Images Shania Twain beim Film Festival in Zürich im Oktober 2022

Getty Images Shania Twain im Oktober 2018

Getty Images Shania Twain bei einem Event von Bauer Media in London im September 2022

