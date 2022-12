Krank: Prinzessin Anne war nicht beim Weihnachtsgottesdienst

Prinzessin Anne (72) muss die Tradition sausen lassen! Am ersten Weihnachtsfeiertag nimmt die königliche Familie traditionell am Weihnachtsgottesdienst in Sandringham teil. Das ist immer ein besonderer Moment, weil sich alle hochrangigen Royals an einem Ort vereinen. Auch in diesem Jahr war das bei den ersten Feiertagen ohne die Queen (✝96) nicht anders – aber eine der arbeitenden Mitglieder fehlte: Prinzessin Anne besuchte den Gottesdienst nicht mit ihrer Familie.

Neben Königin Charles (74) und Camilla (75) sowie Prinz William (40) mit seiner Familie waren unter anderem auch die anderen Enkel der Queen Prinzessin Eugenie (32) und Beatrice (34) mit ihren Ehemännern dabei. Sogar ihr Vater Prinz Andrew (62) besuchte den Gottesdienst mit seiner Familie – von Prinzessin Anne fehlte jedoch jede Spur. Wie Hello! vermutet, liegt das an dem Gesundheitszustand der 72-Jährigen: Die Schwester des Königs soll erkältet sein und deshalb die Kirche lieber gemieden haben.

Schon Anfang Dezember fehlte Prinzessin Anne beim Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate (40) und besuchte nicht mit ihrer Familie den Gottesdienst – damals allerdings, weil sie einen anderen Termin hatte und parallel eine Pferdeshow besuchte. Die älteste Tochter der Queen ist schwer beschäftigt: Sie wurde 2022 zum zweiten Mal in Folge zum härtesten arbeitenden Royal gekürt.

Getty Images König Charles und seine Familie in Sandringham, Weihnachten 2022

Getty Images Prinzessin Anne im September 2022

Getty Images Prinzessin Kate und ihre Kinder im Dezember 2022 in Sandringham

