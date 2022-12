"Barbie"-Trailer: Margot Robbie schlüpft in ikonischen Look

Margot Robbie (32) wird zu Barbie. Kommendes Jahr wird der erste Realfilm in die Kinos kommen, der sich der beliebten Puppe widmet. Neben Ryan Gosling (42), der Ken verkörpert, wird die Australierin in die Rolle der Kultblondine schlüpfen. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht und gibt einen ersten Einblick in den Streifen von Regisseurin Greta Gerwig (39). Und Margot zeigt sich direkt in dem wohl berühmtesten Barbie-Outfit.

Gleich in der ersten Szene des Trailers zu "Barbie" schlüpft Margot in eines der bekanntesten Outfits der Puppe. Sexy und mit einem breiten Grinsen posiert sie in einem schwarz-weiß gestreiften Badeanzug im Stil der 50er. In diesem Fummel wurde die Spielfigur 1959 berühmt, wie Hollywood Life erklärt. Die allererste Ausgabe der Barbiepuppe kam in genau dem Look auf den Markt, den Margot im Trailer trägt. Eine Hommage an das seit Jahrzehnten beliebte Spielzeug.

Die Verfilmung von "Barbie" war vor allem für Regisseurin Greta ein regelrechtes Abenteuer. "Es fühlte sich wie ein Schwindel an, als ich anfing zu schreiben. 'Wo fängt man überhaupt an, und wie soll die Geschichte aussehen?'", erzählte sie im Podcast "Dua Lipa: At Your Service". Da habe ihr Angst gemacht, aber genau daraus entstehen schließlich die "besten Sachen".

Anzeige

APEX / MEGA Ryan Gosling und Margot Robbie am Set von "Barbie"

Anzeige

Snorlax / MEGA Margot Robbie und Ryan Gosling im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de