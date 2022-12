P. Diddys siebtes Kind: Yung Miami wusste darüber Bescheid!

P. Diddy (53) hat Yung Miami aufgeklärt. Am 10. Dezember gab der Rapper überraschend bekannt, wieder Vater geworden zu sein. Er durfte eine Tochter mit dem Namen Love auf der Welt begrüßen. Es ist das siebte Kind des "Last Night"-Interpreten. Bisher ist nicht bekannt, wer die Mutter des Babys ist. Aktuell soll der Musiker in einer Beziehung mit Yung Miami sein. Jetzt gab sie zu, dass P. Diddy sie darin eingeweiht habe, wieder Nachwuchs zu erwarten.

In einem Gespräch mit G Herbo, das auf YouTube erschien, verriet Caresha Romeka Brownlee, wie Yung Miami mit bürgerlichem Namen heißt, dass P. Diddy ihr davon erzählt habe, wieder Vater zu werden. Kommunikation sei der Schlüssel zwischen ihr und dem 53-Jährigen. "Das war keine Überraschung", machte sie deutlich. Es ist unklar, in welchem Verhältnis Yung Miami und P. Diddy zueinander stehen. Es wird vermutet, dass die beiden eine offene Beziehung führen.

Auf Twitter bezeichnete der Rapper DJ Akademiks die Beauty jedoch lediglich als "Side-Chick" von P. Diddy – also eine von vielen Frauen, mit denen er keine ernstzunehmende Liaison haben würde. Dagegen wehrte sich P. Diddy. "Yung Miami ist nicht mein Side-Chick! Das war sie nie und das wird sie auch nicht sein, sie ist mir wirklich wichtig und etwas ganz Besonderes für mich", stellte er klar.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images Kim Porter und P. Diddy mit ihren Zwillingen D'Lila Star und Jessie James

Instagram / yungmiami305 Yung Miami, Rapperin

