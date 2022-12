Überall auf der Welt: So sehen Jessica Biels Feiertage aus

Jessica Biel (40) hat Pläne für Weihnachten. Mittlerweile ist die US-Schauspielerin schon zehn Jahre mit ihrem Mann Justin Timberlake (41) verheiratet. Sie wirken immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Gemeinsam haben sie zwei gemeinsame Kinder, für die sie offenbar jedes Jahr ein besonders schönes Weihnachtsfest planen: Jessica verrät, dass das Fest immer und überall gefeiert wird – egal, wo die Familie gerade ist.

Da Jessicas Familie nie genau weiß, wo sie an Weihnachten ist, wird immer genau da gefeiert, wo sie gerade sind. Das kann sowohl im Schnee als auch am Meer sein. "Wo auch immer wir sind, wir werden eine Art Baum haben. Wir werden schön früh aufstehen und diesen wundervollen Morgen genießen, bei dem sie sich durch ein paar Geschenke wühlen und dann gelangweilt sind und keine Lust mehr haben", erzählt sie People. Die Geschenke liegen dann tagelang unberührt unter dem Baum. Normal gehöre auch die amerikanische Tradition "Elf on a Shelf" mit dazu, doch das habe sie in diesem Jahr vergessen.

Auch wenn das Weihnachtsfest für die Kinder toll sei, weiß Jessica auch, dass es manchmal etwas viel sein kann. "Weihnachten ist für Kinder ziemlich überwältigend. Es ist eine Menge Druck. Viele Augen sind auf sie gerichtet und sie haben eine Menge zu tun", findet die 40-Jährige. Deshalb gehe sie die Feiertage lieber langsam an.

Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake mit ihren Söhnen Silas und Phineas

Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake in Paris im Juli 2022

Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel mit ihren Söhnen Phineas und Silas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de