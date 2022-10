Nach zehn Jahren: Justin Timberlake feiert Hochzeitsjubiläum

Sie wirken verliebt wie am ersten Tag! Justin Timberlake (41) und seine Frau Jessica Biel (40) zeigen gerne, dass sie immer noch ein starkes Team sind. Die beiden sind seit zehn Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, Phineas und Silas (7). Regelmäßig lassen die zwei Turteltauben ihre Fans an ihrem Liebesleben teilhaben. So postete Justin nun zu ihrem zehnjährigen Hochzeitsjubiläum ein paar süße Schnappschüsse.

Auf Instagram teilte der Sänger niedliche Momente mit seiner Jessica. So postete der "In Time"-Darsteller private Rückblicke, die das Paar verliebter denn je zeigen. "Zehn Jahre sind nicht genug! Du machst mich jeden Tag zu einem besseren Ehemann und Vater! Ich liebe dich so sehr, du wunderbarer Mensch", schrieb er dazu.

Im Netz kam der süße Beitrag sehr gut an. Einige Follower gaben ihre Glückwünsche ab und kommentierten mit vielen Herzen. "Was für ein wunderbares Paar!! Herzlichen Glückwunsch zu den zehn Jahren und auf viele weitere Jahre", freute sich ein Fan.

Anzeige

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit Jessica Biel

Anzeige

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit Jessica Biel beim Ernten

Anzeige

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit Jessica Biel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de