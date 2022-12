Feierten Caro Daur und Tommi nicht gemeinsam Weihnachten?

Die Indizien häufen sich! Bereits seit mehreren Wochen halten sich die Gerüchte über Caro Daur (27) und Tommi Schmitt: Die Influencerin und der Podcaster sollen nach gut zwei Jahren Beziehung wieder getrennt sein. Zumindest wurden die beiden seit langer Zeit nicht mehr gemeinsam gesichtet und tauchten auf den Social-Media-Kanälen des jeweils anderen nicht auf. Auch zum Fest der Liebe änderte sich das offenbar nicht – feierten Caro und Tommi Weihnachten getrennt?

In den vergangenen Tagen teilte die Hamburgerin zahlreiche Einblicke in ihr Weihnachtsfest. Die Blondine verbrachte die Feiertage offenbar mit der Familie – zumindest veröffentlichte sie Schnappschüsse mit ihren Eltern sowie ihrer Oma. Caro kündigte in ihrer Story zudem an, dass ihre Familie sie am ersten Feiertag in ihrer Wohnung besuchen komme. Tommi war auf keiner der Aufnahmen zu sehen – ebenso wenig tauchte die Beauty in seiner Story auf.

Ob die getrennten Feierlichkeiten ein weiteres Indiz für eine Trennung sind? Weder die Unternehmerin noch der Podcaster äußerten sich bisher dazu. Ein Insider hatte jedoch Anfang Dezember behauptet, das Paar habe sich nicht im Guten getrennt: "Tommi hat ihr im Streit erklärt, dass er sich mit Caro keine Familie vorstellen kann!"

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur, Weihnachten 2022

Anzeige

Getty Images Tommi Schmitt im September 2022 in Köln

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de