"Geschenke des Lebens": Hilary Swank schwärmt von Babyglück

Hilary Swank (48) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Im vergangenen Oktober hatte die Schauspielerin die freudige Nachricht publik gemacht, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Ihr Ehemann Philip Schneider und sie dürfen sich jedoch nicht nur über ein Kind freuen, sondern die brünette Beauty ist mit Zwillingen schwanger. Nun setzte Hilary ihren wachsenden Babybauch ein weiteres Mal gekonnt in Szene.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 48-Jährige nun einen süßen Schnappschuss, auf dem ihr Babybauch bestens zur Geltung kommt. In einem rot-weiß-gestreiften Pyjama posiert Hilary vor ihrem festlich geschmückten Weihnachtsbaum und lächelt in die Kamera. "Wir könnten uns kein schöneres Wunder wünschen. Wir sind so dankbar für diese beiden Geschenke des Lebens", schwärmte die "Million Dollar Baby"-Darstellerin. Auch bei den Fans kam der Schnappschuss bestens an. "Ich freue mich so für dich" oder "Du wirst die beste Mutter sein, die ich kenne", lauteten nur einige Kommentare unter dem Post.

Erst vor wenigen Tagen hatte Hilary ihre Community mit einem weihnachtlichen Babybauch-Pic begeistert. Auf der Aufnahme war sie augenscheinlich gerade dabei gewesen, ihren Weihnachtsbaum zu schmücken. "Alles, was ich zu Weihnachten will, sind Babys", hatte sie ihren Beitrag kommentiert.

Instagram / hilaryswank Hilary Swank im Oktober 2022

Instagram / hilaryswank Hilary Swank im Dezember 2022

Getty Images Hilary Swank im Dezember 2021

