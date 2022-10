Hilary Swank sucht schon nach Babynamen für ihre Zwillinge!

Hilary Swank (48) hat wohl mit dem Nestbau begonnen! In der vergangenen Woche verkündete die Schauspielerin zuckersüße Nachrichten: Sie und ihr Mann Philip Schneider erwarten zum ersten Mal Nachwuchs – und haben dabei gleich doppelten Grund zur Freude. In dem Bauch der Oscar-Preisträgerin wachsen nämlich Zwillinge. Die zwei Babys sollen am 16. April das Licht der Welt erblicken. Aktuell überlegt sich Hilary schon niedliche Namen!

Ein Insider plauderte gegenüber Us Weekly nun ein wenig aus dem Nähkästchen – Hilary genieße ihre anderen Umstände bisher in den vollsten Zügen. "Im Moment hat sie jede Menge Energie", so die Quelle. Auch die Vorbereitungen für den Nachwuchs laufen bei dem "Million Dollar-Baby"-Star auf Hochtouren. "Sie suchen Babynamen aus, überlegen sich, welche Art von Kinderbett sie haben wollen, organisieren das Kinderzimmer und genießen diese magische Reise", verriet der Vertraute weiter.

Mittlerweile hat die werdende Mama auch schon eine kleine Babykugel vorzuweisen. Diese präsentierte Hilary gleich nach ihrer Verkündung ganz stolz in einem kurzen Instagram-Video. "Demnächst... Doppeltes Feature", schrieb die 48-Jährige dazu.

Getty Images Hilary Swank im Mai 2022

Getty Images Philip Schneider und Hilary Swank im Novemver 2018

Getty Images Hilary Swank im Januar 2019

