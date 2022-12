Mit Zwillingen schwanger: Hilary Swank zeigt ihren Babybauch

Hilary Swank (48) platzt vor Freude! Die Schauspielerin und ihr Partner Philip Schneider gaben sich 2018 das Jawort. Nun wagt das Ehepaar den nächsten Schritt: Sie verkündeten Anfang Oktober, Zwillinge zu erwarten! Die Sprösslinge der "P.S. Ich liebe dich"-Darstellerin sollen am 16. April das Licht der Welt erblicken – demnach muss sich die Brünette gerade im fünften Monat befinden. Ihren deutlich sichtbaren Schwangerschaftsbauch präsentierte Hilary nun total stolz im Netz.

Auf Instagram teilte die bald zweifache Mama ein Bild von sich vor einem leuchtenden Weihnachtsbaum. In einem schwarzen engen Einteiler sowie braunen Hausschuhen gab die "Million Dollar Baby"-Darstellerin der Tanne den letzten Feinschliff, indem sie Kugeln an den Ästen befestigte. Das hautenge Outfit betonte dabei ihren deutlich sichtbaren Babybauch. "Alles, was ich zu Weihnachten will, sind Babys", schrieb sie zu ihrem Beitrag dazu und spielte damit in umgedichteter Form auf Mariah Careys (53) Weihnachtssong "All I Want For Christmas Is You" an.

Während der Schwangerschaft steht ihr Mann Hilary stets zur Seite. "Philip verhätschelt sie total und ist die ganze Zeit über wirklich süß und hingebungsvoll", hatte ein Freund des Paares gegenüber US Weekly ausgeplaudert. Die Schauspielerin fühle sich demnach so, als habe sie "mit Philip den Jackpot geknackt".

Getty Images Schauspielerin Hilary Swank und ihr Mann Philip Schneider

Getty Images Hilary Swank im Dezember 2021

Getty Images Hilary Swank und Philip Schneider im September 2018 in Toronto

