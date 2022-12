Nach Entschuldigung für Kolumne: Das sagt Herzogin Meghan

Nehmen Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) die Entschuldigung an? Die Duchess of Sussex musste kürzlich einen fiesen Artikel über sich lesen: Denn in seiner Kolumne hatte Jeremy Clarkson (62) in Anspielung auf eine Serienszene äußerst abfällig über die ehemalige Schauspielerin hergezogen. Dafür hatte sich daraufhin sogar die Zeitung entschuldigt, die den Text abgedruckt hatte. Jetzt reagierten Meghan und Harry auf das Statement des Blattes.

Wie das Magazin Hello! nun berichtete, äußerten sich die Wahlkalifornier über eine Sprecherin zu der Entschuldigung der Zeitung. Demnach halte man die Worte des Blattes für "nichts als eine PR-Aktion". Das kurze Statement des Paares zeigt, dass der Unmut über die Kolumne offenbar noch lange nicht abgeflaut ist – ob Meghan weiter gegen Jeremy und seinen Text vorgehen wird, ist indes ungewiss.

Juristisch scheint Jeremy allerdings keine ernsten Konsequenzen fürchten zu müssen. Dennoch wühlte sein Text die Leserschaft auf: Mehr als 17.500 Beschwerden erreichten die Zeitung – damit erreichte die Kolumne einen Rekord in der Geschichte der britischen Presseaufsicht.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2022

Getty Images Jeremy Clarkson, Moderator

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2019

