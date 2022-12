Nicht Superbowl: Bei diesem Auftritt war J.Lo am nervösesten

Auch Jennifer Lopez (53) schlottern vor einigen Auftritten noch immer die Knie! Die US-amerikanische Sängerin ist mit ihren Songs wie "Let's Get Loud" oder "Jenny from the Block" zu einer der bekanntesten Performerinnen weltweit geworden. 2020 wurde der Schauspielerin sogar die große Ehre zuteil, die berühmte Halbzeitshow des Super Bowls zu rocken. Auch wenn ihren Auftritt Millionen von Zuschauer live verfolgten, gab es in J.Los Karriere vor allem ein Event, bei dem sie noch nervöser war.

Vogue hatte Jennifer kürzlich auf ihrem Anwesen in Los Angeles besucht, um ihr für das Format "73 Fragen mit..." einige Fragen rund um ihre Karriere und ihr Privatleben zu stellen. Neben Eindrücken aus ihrer Kindheit in New York oder ihren ersten Anfängen als Künstlerin plauderte die 53-Jährige auch einige Details über ihr Seelenleben aus. Wie sie verriet, gab es einen Auftritt, vor dem sie noch aufgeregter war, als vor ihrer Einlage bei dem Football-Endspiel: nämlich ihre Tribut-Nummer für Celia Cruz bei den American Music Awards im Jahr 2013. "Ich musste einen Salto über zwei Leute machen und mich mit dem Kopf voran nach vorne überschlagen und mein Tanzpartner musste mich auffangen. Gott sei Dank hat er das getan", erinnerte sie sich.

Auch in Bezug auf die Schauspielerei erinnerte sich J.Lo im Rahmen des Interviews an eine Rolle, die sie am meisten herausgefordert hatte: Ihre Rolle in dem Film "Hustlers". "Ramona. Die Pole-Dance-Stange, definitiv die Stange", begründete sie ihre Auswahl.

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2013

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2013

Getty Images Jennifer Lopez im August 2019

